Ски-альпинист Филиппов заявил, что будет болеть за «Спартак» и «Краснодар» в 30-м туре РПЛ

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, какие команды будет поддреживать в заключительном 30-м туре РПЛ.

«Я болельщик футбольного клуба «Спартак», люблю смотреть футбол. В заключительном туре, конечно, буду «топить» за «Спартак» и за «Краснодар». Хочу, чтобы красно-белые третье место заняли, а краснодарцы — первое. Дело в том, что я сам учился в краснодарском университете и ходил на матчи «Краснодара», поэтому мне этот клуб ближе, чем «Зенит», — цитирует спортсмена ТАСС.

17 мая «Краснодар» на своем поле встретится с «Оренбургом». В таблице с 65 очками лидирует «Зенит», «быки» отстают от петербуржцев на два балла.

«Спартак» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Красно-белые с 51 очком занимают четвертое место, отставая от «Локомотива» на два очка.