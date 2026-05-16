Сергей Андреев — о Лоськове: «Добрый, юморной, не подлый, не пьяница»

Экс-тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах чуть не отчислил из команды полузащитника Дмитрия Лоськова.

- Лоськова однажды вы чуть не отчислили.

— Димка — парень золотой. Добрый, юморной, не подлый, не пьяница. Ну, махнет после игры две кружки пива или пару фужеров шампанского... Но чтобы напиться вдрызг и на карачках ползать — такого никогда не было. Лоськов вообще не по этой части.

Но в 20 лет чуть-чуть закружилась голова. Опоздал на тренировку, выбежал на поле как ни в чем не бывало, взял мяч. Ни «здравствуйте», ни «извините». Я вскипел: «Пошел вон! Все — отчислен!»

После тренировки иду к генеральному директору. Тот на колени падает: «Не губи! Не выгоняй Лоськова». — «Да вы что? Как можно из команды лучшего игрока убрать? Но прижучить надо. Для острастки». Оштрафовали — и в дальнейшем не было проблем, — сказал Андреев «СЭ».

Лоськов выступал за «Ростсельмаш» с 1991 по 1996 годы. Также полузащитник играл за «Локомотив» и «Сатурн».

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