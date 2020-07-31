«Скажите, что это фейк». Фанаты «Спартака» недовольны новой формой

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выразило недовольство предполагаемым дизайном формы красно-белых на сезон-2019/20. В Instagram движения было выложено фото футболок с подписью «Скажите, что это фейк, а не новая форма «Спартака»...»

Одним из лайкнувших пост стал бывший капитан красно-белых Андрей Тихонов.

Официальная презентация формы пройдет 1 августа.