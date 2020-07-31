РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Скажите, что это фейк». Фанаты «Спартака» недовольны новой формой

31 июля 2020, 22:53

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выразило недовольство предполагаемым дизайном формы красно-белых на сезон-2019/20. В Instagram движения было выложено фото футболок с подписью «Скажите, что это фейк, а не новая форма «Спартака»...»

Одним из лайкнувших пост стал бывший капитан красно-белых Андрей Тихонов.

Официальная презентация формы пройдет 1 августа.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир