Представитель Батракова — о «ПСЖ»: Алексей спокойно сможет играть на этом уровне. 20 миллионов — опция выкупа»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе 20-летнего россиянина в «ПСЖ».

— Вы вообще представляете Батракова в «ПСЖ»?

— Конечно, представляю. Вместо кого — время покажет. То, что Алексей совершенно спокойно сможет играть на этом уровне, у меня сомнений нет. Но для того, чтобы понять, надо увидеть его в этой команде.

— Валерий Филатов говорил, что нормальная сумма за Батракова чуть больше 20 миллионов.

— 20 миллионов — его опция выкупа.

— Это не слишком мало для такого звездного игрока?

— Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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