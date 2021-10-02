Тренер Ермакович объяснил, почему «Краснодар» сыграл в матче с ЦСКА без замен

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович подвел итоги матча 10-го тура Тиинькофф РПЛ с ЦСКА (0:0).

— Вы 90 минут играли без замен. Не было кем менять или все устраивало?

— Никто не выпадал. Учитывая, что сложная была игра, боялись, что футболисты могут в нее не попасть, поэтому решили без замен.

— Это решение принимали лично вы или советовались с Гончаренко? В трансляции матча часто попадало в кадр, что тренерский штаб что-то смотрит в телефоне.

— Скрывать не буду, связь мы поддерживали. Мое мнение и мнение Гончаренко совпадало, поэтому сегодня решили обойтись без замен.