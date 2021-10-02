Тренер Ермакович объяснил, почему «Краснодар» сыграл в матче с ЦСКА без замен
Тренер «Краснодара» Александр Ермакович подвел итоги матча 10-го тура Тиинькофф РПЛ с ЦСКА (0:0).
— Вы 90 минут играли без замен. Не было кем менять или все устраивало?
— Никто не выпадал. Учитывая, что сложная была игра, боялись, что футболисты могут в нее не попасть, поэтому решили без замен.
— Это решение принимали лично вы или советовались с Гончаренко? В трансляции матча часто попадало в кадр, что тренерский штаб что-то смотрит в телефоне.
— Скрывать не буду, связь мы поддерживали. Мое мнение и мнение Гончаренко совпадало, поэтому сегодня решили обойтись без замен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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