В матче ЦСКА — «Краснодар» установлен рекорд РПЛ по количеству ударов
В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» команды 49 раз на двоих ударили по воротам, сообщает Opta. Матч завершился вничью — 0:0.
49 — В матче ЦСКА — «Краснодар» было нанесено 49 ударов по воротам — рекорд РПЛ с как минимум с 2009 года, когда мы начали собирать эту статистику. Однако голов в этом матче забито не было. Веселье.#ЦСКАКраснодар #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/GA6aJBB8Xz— OptaIvan (@OptaIvan) October 2, 2021
По данным компании, это самый высокий результат за историю чемпионата России. Статистика ведется с 2009 года.
Обе команды имеют по 17 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Краснодар» примет «Уфу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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