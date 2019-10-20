Силвестр Игбун: «Надеюсь, «Динамо» продолжит в том же духе и победит ЦСКА»
22:03
Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун после матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) считает, что теперь бело-голубые начнут побеждать.
— Почему не получалось набирать очки так долго?
— Такое бывает. Играешь хорошо, но нет результата. А иногда без качественной игры получается добывать очки. Мы понимали, что скоро все должно наладиться. Теперь у нас новый тренер и новая система. Надеюсь, мы теперь вернемся на победный путь.
— Почему сейчас результат не такой, как в предыдущих матчах? Это система Новикова так повлияла?
— Просто стало лучше. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и победим ЦСКА. (Ярослав Сусов)
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