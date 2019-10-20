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Силвестр Игбун: «Надеюсь, «Динамо» продолжит в том же духе и победит ЦСКА»

22:03
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Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун после матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) считает, что теперь бело-голубые начнут побеждать.

20&nbsp;октября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Бело-голубые занимают 15-е, предпоследнее место в&nbsp;РПЛ.«Динамо» встретит юбилей Яшина в зоне вылета

— Почему не получалось набирать очки так долго?

— Такое бывает. Играешь хорошо, но нет результата. А иногда без качественной игры получается добывать очки. Мы понимали, что скоро все должно наладиться. Теперь у нас новый тренер и новая система. Надеюсь, мы теперь вернемся на победный путь.

— Почему сейчас результат не такой, как в предыдущих матчах? Это система Новикова так повлияла?

— Просто стало лучше. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и победим ЦСКА. (Ярослав Сусов)

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