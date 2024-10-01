Силкин — о Добрынине: «Он ходил на стадион и поддерживал «Динамо». Клуб потерял ярого болельщика»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Вячеслава Добрынина.

Ранее стало известно, что перед началом матча «Динамо» — «Спартак» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет минута молчания в память о композиторе. После нее на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит песня его авторства «Динамо» — это класс!».

«Мы с Добрыниным были знакомы, я его всегда поздравлял с днем рождения — у него он 25-го января, как у Высоцкого. Он ходил на стадион, поздравлял «Динамо» с удачными выступлениями. Клуб потерял ярого болельщика. Очень жаль, Вячеслав пел такие хорошие песни... У него в Минске был концерт, и там половина стадиона плясала, хотя все были бабушки-старушки. Вечных людей не бывает», — сказал Силкин «СЭ».

Добрынин известен как автор знаменитых песен «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Добрынин написал около тысячи композиций и выпустил 17 альбомов.

Даниил Нахлесткин