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Сегодня, 18:18

Силкин: «Предстоящая зимняя пауза для «Динамо» весьма некстати»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Факелом» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Это будет крайне непростой матч для «Динамо». Чемпионат перевалил за свой экватор, и все команды стремятся к тому, чтобы решить свои основные задачи на сезон. «Факелу» необходимо создать для себя запас очков, тем более в домашней игре. Хорошо, если бело-голубые сумеют забить в первом тайме около двух мячей и не бросят играть во втором, иначе добиться победы над воронежцами будет сложно», — цитирует Силкина RT.

Он также предположил, как может повлиять потеря очков в игре с «Факелом» на шансы московской команды в чемпионской гонке.

«Конечно, это отразится на шансах «Динамо» на чемпионство. Они всего в четырех баллах от «Краснодара», и сейчас нельзя терять очки. Конкуренция слишком высока, и соперники могут воспользоваться любой оплошностью. Предстоящая зимняя пауза весьма некстати для бело-голубых, ведь пока им удается показывать очень неплохую игру», — добавил специалист.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 туров и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Матч бело-голубых с «Факелом» пройдет 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242404-silkin-pauza-dinamo
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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