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Сегодня, 18:24

Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне дико неудобно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на сравнения с вратарями сборной СССР Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Мне дико неудобны эти сравнения. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними

Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» заявил, что с уважением относится к Яшину и Дасаеву, но «все рекорды уже поставил Акинфеев».

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал кощунством слова Гинера.

Ринат Дасаев не согласился с тем, что Акинфеев его превзошел, а экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «сравнения голкиперов ни к чему».

В текущем сезоне Акинфеев провел 16 матчей за ЦСКА, пропустил 19 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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