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Спортивный директор «Ростова» Рыскин считает несправедливой дисквалификацию Карпина на два матча

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал дисквалификацию защитника команды Виктора Мелехина и главного тренера Валерия Карпина.

«Мое мнение, что дисквалификация Мелехина справедлива, а Валерия Георгиевича — нет. Мы ожидали дисквалификацию, но надеялись, что она будет условной у Карпина. К сожалению, так не вышло», — цитирует Рыскина Metaratings.ru

Карпина дисквалифицировали на два матча (один — условно) за критику решения провести игру против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал дебилом человека, который принял решение не отменять встречу. Мелехин дисквалифицирован на два матча за неспортивное поведение в игре 17-го тура.

Ростовчане на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-rostova-ryskin-diskvalifikaciya-melyokhina-spravedliva-a-karpina-net-312916/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Виктор Мелехин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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