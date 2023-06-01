Силкин: «Смолов еще принесет пользу «Динамо». Клуб поступил правильно, продлив Федю»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость о продлении контракта нападающего Федора Смолова с «Динамо».

«Думаю, клуб поступил правильно, продлив Смолова. Федя еще принесет пользу «Динамо» — главное, чтобы клуб рассчитывает на него. Конкуренция всем идет на пользу, поэтому не думаю, что Тюкавин сильно пострадает от этого. Смолов — один из лучших нападающих РПЛ, его нельзя было терять. Посмотрим, как сложится новый сезон для него», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Новое соглашение 33-летнего форварда с «Динамо» рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон. Смолов выступает за бело-голубых с 2022 года.

На данный момент московская команда с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.