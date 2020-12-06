Сигурдссон хочет реабилитироваться за неудачи ЦСКА победой над «Химками»
10:25
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
— «Химки» выиграли три матча подряд и улучшили свое турнирное положение, — приводит пресс-служба красно-синих слова Сигурдссона. — В России тяжело со всеми клубами из нижней части таблицы, не только из верхней. Но нам нужно реабилитироваться после осечек и добыть эту победу.
Сегодня постараемся прервать серию неудачных результатов— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 6, 2020
? #ЦСКАхимки
? #РПЛ
? 19:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
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Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Следующий матч
19:00 06/12/2020
+8 =2 -0 (21 - 7)
6.50
6.34
6.11
5.78
5.75
5.67
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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