Сигурдссон хочет реабилитироваться за неудачи ЦСКА победой над «Химками»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

— «Химки» выиграли три матча подряд и улучшили свое турнирное положение, — приводит пресс-служба красно-синих слова Сигурдссона. — В России тяжело со всеми клубами из нижней части таблицы, не только из верхней. Но нам нужно реабилитироваться после осечек и добыть эту победу.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.