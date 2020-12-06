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Сигурдссон хочет реабилитироваться за неудачи ЦСКА победой над «Химками»

10:25
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

— «Химки» выиграли три матча подряд и улучшили свое турнирное положение, — приводит пресс-служба красно-синих слова Сигурдссона. — В России тяжело со всеми клубами из нижней части таблицы, не только из верхней. Но нам нужно реабилитироваться после осечек и добыть эту победу.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Следующий матч

Место: 3 | Очки: 32
ЦСКА
П П Н Н В
19:00 06/12/2020
- : -
+8 =2 -0 (21 - 7)
Место: 12 | Очки: 18
Химки
В В В П В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Н. Влашич
6.50
И. Акинфеев
6.34
К. Кучаев
6.11
И. Лантратов
5.78
А-к Корян
5.75
И. Кухарчук
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Б. Фукс
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