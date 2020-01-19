Шюррле показал, как провел выходной с Тилом на сборе в Абу-Даби
19:20
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с хавбеком Гусом Тилом. Футболисты посетили художественный музей Лувр в Абу-Даби (ОАЭ).
19 января главный тренер красно-белых Доменико Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной. Утром в понедельник команда возвращается к обычному режиму работы.
Сборы в ОАЭ пройдут до 24 января. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
Опрос
проголосовало: 30006Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...