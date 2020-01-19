Шюррле показал, как провел выходной с Тилом на сборе в Абу-Даби

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с хавбеком Гусом Тилом. Футболисты посетили художественный музей Лувр в Абу-Даби (ОАЭ).

19 января главный тренер красно-белых Доменико Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной. Утром в понедельник команда возвращается к обычному режиму работы.

Сборы в ОАЭ пройдут до 24 января. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.