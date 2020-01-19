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Тедеско предоставил «Спартаку» выходной

11:10
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В воскресенье футболисты «Спартака» получили первый выходной на сборе в Абу-Даби. Впрочем, свободный день все равно начался с занятия в тренажерном зале. После этого игроки позавтракали и их отпустили до вечера. Многие футболисты поехали в Дубай. Утром в понедельник команда возвращается к обычному режиму работы.

Напомним, что сборы в ОАЭ пройдут до 24 января. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка. (Дмитрий Зеленов)

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