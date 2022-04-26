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Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова Фетисова о причинах ухода из клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сейчас работающий в «Уфе», в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление экс-медиадиректора «Спартака» Антона Фетисова о своем уходе из клуба. 26 апреля Фетисов в интервью «РБК-Спорт» заявил, что Газизов покинул московский клуб, так как не смог найти общий язык с акционерами клуба.

«Я уже отвечал на эти вопросы. Когда мы договаривались о работе, у нас были одни вводные. Потом они начали меняться, поэтому мы закончили работу. В чем проблема? Антон это знает лучше всех», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов был приглашен на работу генеральным директором «Спартака» после увольнения Томаса Цорна в июле 2020 года. В декабре он покинул клуб из-за разногласий с руководством «Спартака».

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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