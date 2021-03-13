Шварц рассказал о принципиальности матча против команды Тедеско

Московский «Спартак» одержал победу в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1).

Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц рассказал, насколько принципиально для него было противостояние против команды, которой руководит другой немецкий специалист — Доменико Тедеско.

— Для вас матч с Тедеско принципиален? Вообще немецкое противостояние в РПЛ — это особая философия?

— Мы не говорим о национальности тренеров. Сегодня играло «Динамо» против «Спартака», вот и все, — сказал Шварц.

Красно-белые в следующем туре 18 марта примут екатеринбургский «Урал», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Краснодаром».

(Артем Калинин)