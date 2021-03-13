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Джордан Ларссон: «Спартак» очень хочет выиграть чемпионат»

22:01
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после завершения матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1) рассказал о своем самочувствии.

Шведский футболист не смог закончить встречу и был заменен в концовке. Его уносили с поля на носилках.

— Мы выиграли — это самое главное, — заявил «СЭ» Ларссон. — Мое повреждение? Все нормально, ничего серьезного. Не беспокойтесь. Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Все возможно! Мы очень хотим выиграть и сделаем все возможное для этого.

(Севастиан Терлецкий)

Динамо — Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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