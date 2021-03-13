Джордан Ларссон: «Спартак» очень хочет выиграть чемпионат»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после завершения матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1) рассказал о своем самочувствии.
Шведский футболист не смог закончить встречу и был заменен в концовке. Его уносили с поля на носилках.
— Мы выиграли — это самое главное, — заявил «СЭ» Ларссон. — Мое повреждение? Все нормально, ничего серьезного. Не беспокойтесь. Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Все возможно! Мы очень хотим выиграть и сделаем все возможное для этого.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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