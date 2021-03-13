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Кафельников: «Тедеско останется, если «Спартак» станет чемпионом или вице-чемпионом»

21:45
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилось! Хорошая игра! Максименко сегодня был лучший. Его сейвы спасли команду минимум от ничьи, а то и от поражения. Саша — молодец. Возвращение Промеса стало основным фактором, почему «Спартак» стал играть так зажигательно. Я в этом уверен. О чемпионстве пока рано говорить. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Если команда станет чемпионом, либо вице-чемпионом, Тедеско останется», — сказал Кафельников «СЭ»

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».

(Владислав Флегонтов)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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