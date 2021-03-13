Кафельников: «Тедеско останется, если «Спартак» станет чемпионом или вице-чемпионом»

Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилось! Хорошая игра! Максименко сегодня был лучший. Его сейвы спасли команду минимум от ничьи, а то и от поражения. Саша — молодец. Возвращение Промеса стало основным фактором, почему «Спартак» стал играть так зажигательно. Я в этом уверен. О чемпионстве пока рано говорить. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Если команда станет чемпионом, либо вице-чемпионом, Тедеско останется», — сказал Кафельников «СЭ»

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».

(Владислав Флегонтов)