Кафельников: «Тедеско останется, если «Спартак» станет чемпионом или вице-чемпионом»
Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мне понравилось! Хорошая игра! Максименко сегодня был лучший. Его сейвы спасли команду минимум от ничьи, а то и от поражения. Саша — молодец. Возвращение Промеса стало основным фактором, почему «Спартак» стал играть так зажигательно. Я в этом уверен. О чемпионстве пока рано говорить. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Если команда станет чемпионом, либо вице-чемпионом, Тедеско останется», — сказал Кафельников «СЭ»
«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».
(Владислав Флегонтов)
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