Шварц рассказал, как «Динамо» будет останавливать Нобоа

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» рассказал о том, как команда планирует сдерживать полузащитника соперников Кристиана Нобоа.

«Будет игра очень интенсивная игра, игра двух равных соперников, — сказал Шварц в эфире канала Матч премьер». — Мы хотим уйти на перерыв с хорошим настроением и порадовать болельщиков. Нобоа — сильный игрок. Как остановить его? Нам нужно будет агрессивно сыграть в обороне".

Нобоа в прошлом туре своим голом принес команде победу над «Спартаком» (1:0). Матч «Сочи» — «Динамо» начнется в 18.00 по московскому времени.