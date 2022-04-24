Шварц после матча с ЦСКА рассказал о травме Лесового

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) рассказал о кадровых проблемах команды.

— Была обратная замена Лесового. Что случилось?

—Я сейчас точно не могу ответить, насколько серьезна травма. Но проблема с голеностопном.

— Скопинцев остается на замене из-за того, что играет Лаксальт, к которому нет вопросов. Но хотите Скопинцева попробовать на какой-то другой позиции?

— Я согласен с вами. Я всегда стою перед непростым выбором. Лаксальт великолепно проводит сезон, но Скопинцев тоже великолепен. Он может сыграть в атаке. Хорошо, что в команде есть здоровая конкуренция. Недельный тренировочный цикл помогает понять нам, кто займет место в составе.

— Можно сказать, что у вас есть усталость после кубковой игры?

— Есть моменты, которые мы можем улучшить в нашей игре. Не стоит забывать, кто нам противостоял сегодня. ЦСКА хорошо укрепились зимой. Бывают матчи с контратакой, которая была сегодня.