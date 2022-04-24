ЦСКА — «Динамо»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

ЦСКА победил «Динамо» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме забил вышедший на замену нападающий Чидера Эджуке.

ЦСКА благодаря победе набрал 47 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Беспроигрышная серия «Динамо» из пяти матчей прервалась, в активе бело-голубых, которые идут на втором месте, 52 очка.