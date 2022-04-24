Шварц заявил, что фокусируется на следующей игре «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1) высказался о своем будущем.

— Многих интересует вопрос о вашем будущем. Остаетесь ли вы в команде или нет?

— Все внимание к текущему времени, мы живем настоящим. Сейчас весь фокус внимания к следующей игре.

43-летний немецкий специалист был назначен главным тренером «Динамо» 14 октября 2020 года, подписав контракт до лета 2022 года.

«Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ.