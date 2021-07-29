Шварц ответил на вопрос о возможном появлении новичков в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» прокомментировал возможное появление новичков в команде и поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Уфа» играет агрессивно. На искусственном газоне они постараются сыграть в свой футбол. Но мы должны сохранить свои принципы и сыграть в своем стиле. Сегодня и завтра мы будем тренироваться на искусственном газоне для подготовки к матчу. На таком поле легко проявить технику. Искусственные поля также максимально ровные. Ждем быстрой и техничной игры.

Жду ли я новичков в нападение? В первую очередь работаю и развиваю игроков, которые есть у нас в обойме. Вопрос по новичку открыт, мы находимся в плотной взаимосвязи с клубом по этому поводу.

Несколько недель назад откровенно разговаривали с Морозовым, Тереховым и Карапузовым по поводу их судьбы в команде.

Саба Сазонов молодой игрок с высоким потенциалом. Но ему надо поработать над скоростью принятия решений, а также над жесткостью единоборств", — сказал Шварц.

31 июля «Динамо» сыграет с «Уфой», начало — в 17.30 (мск).