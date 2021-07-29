На матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» допустят до 500 человек, включая участников матча, сообщает официальный сайт самарцев.

Данная мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требованиями регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон-2021/22, у которых есть QR-код. Отмечается, что реализация билетов в гостевой сектор не будет производиться. Купленные ранее билеты на игру будут недействительны, они подлежат возврату по месту приобретения.

На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человекhttps://t.co/MJ0VaqEGZu — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 29, 2021

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало встречи — в 19.00 (мск).