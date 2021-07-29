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На матч «Крылья Советов» — «Спартак» допустят до 500 человек

13:27
Стадион «Солидарность Самара Арена». Фото AFP
Стадион «Солидарность Самара Арена». Фото AFP
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На матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» допустят до 500 человек, включая участников матча, сообщает официальный сайт самарцев.

Данная мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требованиями регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон-2021/22, у которых есть QR-код. Отмечается, что реализация билетов в гостевой сектор не будет производиться. Купленные ранее билеты на игру будут недействительны, они подлежат возврату по месту приобретения.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18999

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Иван Торопцев все материалы автора

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