На матч «Крылья Советов» — «Спартак» допустят до 500 человек
На матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» допустят до 500 человек, включая участников матча, сообщает официальный сайт самарцев.
Данная мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требованиями регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон-2021/22, у которых есть QR-код. Отмечается, что реализация билетов в гостевой сектор не будет производиться. Купленные ранее билеты на игру будут недействительны, они подлежат возврату по месту приобретения.
На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человекhttps://t.co/MJ0VaqEGZu— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 29, 2021
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало встречи — в 19.00 (мск).
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