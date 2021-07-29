Шварц: «Радуемся все вместе медалям российских спортсменов на Олимпиаде»
13:22
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» рассказал о том, что следит за Олимпиадой.
«Я слежу Олимпийскими играми. Нравится наблюдать за разными видами спорта, — отметил Шварц. — Это то событие, которое приковывает внимание. Не удивлен, что футбольная сборная Германии вылетела с Олимпиады. Состав неоптимален.
Мы смотрим выступления россиян на Олимпиаде в тренировочном комплексе. Очень радуемся все вместе медалям российских спортсменов. Что касается флага и гимна, это больше та тема, которая относится к политике. Лично я недостаточно знаю про это".
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