Шварц: «Радуемся все вместе медалям российских спортсменов на Олимпиаде»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» рассказал о том, что следит за Олимпиадой.

«Я слежу Олимпийскими играми. Нравится наблюдать за разными видами спорта, — отметил Шварц. — Это то событие, которое приковывает внимание. Не удивлен, что футбольная сборная Германии вылетела с Олимпиады. Состав неоптимален.

Мы смотрим выступления россиян на Олимпиаде в тренировочном комплексе. Очень радуемся все вместе медалям российских спортсменов. Что касается флага и гимна, это больше та тема, которая относится к политике. Лично я недостаточно знаю про это".