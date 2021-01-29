Шварц: «Очень важно, что Слепов вернулся в обойму»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого контрольного матча на втором тренировочном сборе с казахстанским «Актобе» (2:2).

— Вы говорили, что на последних тренировках упор делался на оборонительные действия. Как вам игра команды в защите сегодня?

— Сегодня было много моментов, когда мы хорошо шли в прессинг, совершали много отборов. К сожалению, мы пропустили два мяча, не доработали в обороне. Что же касается игры в атаке, то мы создали достаточно много моментов, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Динамовцы нанесли много ударов из-за штрафной, акцентировали на этом внимание футболистов?

— Да, мы хотим создавать больше голевых возможностей. Сегодня было много моментов и в штрафной, но нам не хватило свежести, чтобы их реализовать. Думаю, это придет со временем.

— Сергей Слепов провел свой первый матч на зимних сборах, как оцените его игру?

— Очень важно, что он вернулся в обойму. Наверное, ему сегодня было сложно, потому что он и в конце того года не так много играл. Хорошо, что он провел на поле 60 минут. Это поможет ему войти в игровой ритм.