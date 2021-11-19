Шварц — о матче с тульским «Арсеналом»: «Наша цель — победа»
Сандро Шварц рассказал об ожиданиях от матча «Динамо» с тульским «Арсеналом»
13:04
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о тульском «Арсенале» перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ
«Нас ждет соперник, который добивался в последнее время весомых результатов. У Тулы быстрые и техничные игроки, особенно в атаке. Нам нужно надежно отыграть в обороне и эффективно использовать выходы в контратаки. Наша цель — победа», — рассказал Шварц.
Матч «Динамо» — «Арсенал» (Тула) состоится 21 ноября в Москве. Начало — в 16.30 (мск). Бело-голубые занимают 3-е место после 14 туров, набрав 26 очков. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 13 очками.
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