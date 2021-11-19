Ракицкий о матче России с Хорватией: «Это не игра была. Кого там бояться?»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

— Смотрели игры сборных?

— Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

— Валерий Карпин тоже сказал, что Россия не играл в футбол с Хорватией.

— Ой, давайте не будем об этом. Я ж не тренер, я действующий футболист. Вот Украину смотрел с Боснией, они — молодцы, заслуженно победили 2:0. В первом тайме притирались, у нас были моменты, а у боснийцев прямо перед перерывом Хаджикадунич чуть не забил — наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил. А во втором тайме, можно сказать, на классе додавили.

— Как оцените шансы России в стыках?

— Вы же сеяные? У вас полуфинал будет попроще.

— Да, причем домашний.