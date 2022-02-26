«Химки» — «Динамо»: судья ошибся, Кухарчук избежал дисквалификации

На 72-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» ошибся арбитр Кирилл Левников. Он не вынес предупреждение игроку хозяев поля Илье Кухарчуку, который грубо сыграл против Дмитрия Скопинцева.

Для Кухарчука желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он пропустил бы игру 20-го тура с «Локомотивом». Но благодаря судье он избежал дисквалификации.