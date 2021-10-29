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Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»

21:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итог матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:4).

— Хочу поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. К сожалению, у нас не получилось хорошо войти в игру, следствием чего стал пропущенный мяч. Мы пытались играть высоко, смело, агрессивно идти в отбор, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. А во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, забили ответный гол, играли смело, высоко вступали в прессинг. У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. А «Зенит» воспользовался своими и забил два гола за три минуты, после чего игра была сделана.

— Каким был план на игру?

— Считаю, что мы стали смелее, агрессивнее, чем в прошлом году. Подчеркну, что нам противостоял серьезный соперник, а после счета 1:1 нужно было идти вперед. Повлияло и то, что мы проводили кубковую встречу в Оренбурге во вторник, проделали там много беговой работы пробежали 20 километров. А тут тоже была интенсивная игра. По статистике мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Единственное, что нам нужно — точнее и хладнокровнее подходить к реализации моментов. Но нужно верить в свой футбол и идти по своему пути. Об этом я сказал своей команде в раздевалке.

«Зенит» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 23 очка и вторая позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры