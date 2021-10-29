Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итог матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:4).

— Хочу поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. К сожалению, у нас не получилось хорошо войти в игру, следствием чего стал пропущенный мяч. Мы пытались играть высоко, смело, агрессивно идти в отбор, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. А во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, забили ответный гол, играли смело, высоко вступали в прессинг. У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. А «Зенит» воспользовался своими и забил два гола за три минуты, после чего игра была сделана.

— Каким был план на игру?

— Считаю, что мы стали смелее, агрессивнее, чем в прошлом году. Подчеркну, что нам противостоял серьезный соперник, а после счета 1:1 нужно было идти вперед. Повлияло и то, что мы проводили кубковую встречу в Оренбурге во вторник, проделали там много беговой работы пробежали 20 километров. А тут тоже была интенсивная игра. По статистике мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Единственное, что нам нужно — точнее и хладнокровнее подходить к реализации моментов. Но нужно верить в свой футбол и идти по своему пути. Об этом я сказал своей команде в раздевалке.

«Зенит» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 23 очка и вторая позиция.