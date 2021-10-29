Пресняков: «Дзюба уже совсем потерял берега, слишком много себе позволяет»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Тотальная доминация «Зенита», они полностью переиграли «Динамо». Как я могу оценить поступок Артема с криком в адрес Семака? Дзюба совсем уже потерял берега. Он давно звезду поймал. У него очень хорошие отношения с руководством клуба, поэтому он себе так много позволяет. Дзюба — нападающий баранного типа. Он мне не нравится как игрок. «Зениту» уже можно вручать кубок чемпиона России. Интрига убита, это было ожидаемо. Пока «Газпром» будет работать с «Зенитом», питерцы будут выигрывать РПЛ каждый год», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.