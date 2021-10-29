Александр Мостовой: «В РПЛ сейчас никто не может конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ над «Динамо» (4:1).

«Я еще перед игрой говорил, что «Зенит» выиграет, но не так просто, как в матче со «Спартаком». «Динамо» смотрелось неплохо, но класс и опыт перевесили динамовскую молодежь. Когда вышел Артем, игра успокоилась. «Динамо» имел возможность во втором тайме выйти вперед. Не забили, так сразу получили. «Динамо» — хорошая команда. Жаль, что допускают такие ошибки. Это не учет тренерского штаба», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Мостовой считает, что на данный момент у «Зенита» в РПЛ нет конкурентов в борьбе за чемпионство.

«Мы говорим из года в год насчет чемпионства «Зенита». Кто может создать конкуренцию? Мы же смотрим на состав, на бюджет и на атмосферу. Если у «Зенита» сейчас кто-то получит травму, они сразу же купят кого-то сильного. В нашем чемпионате нет сейчас никого, кто может конкурировать с этим клубом», — добавил Мостовой.

После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.