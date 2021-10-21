Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» отметил, что в день рождения Льва Яшина команда постарается победить. Также немецкий специалист высказал свое отношение к локдауну.

— Каково сейчас состояние поля на «ВТБ-Арене»?

— Я знаю, что проходил финал регби. У меня нет информации, насколько оно готово. Думаю, оно находится в должном состоянии.

— Зачем вы привлекаете игроков из молодежной команды для тренировок?

— Да, мы привлекаем молодых игроков для тренировочного процесса. Нам важно, чтобы мы могли подключать наши таланты. Смотрим на них. Молодежь очень хорошо себя проявляет. Нам важно, чтобы они соответствовали уровню первой команды.

— Матч с «Химками» пройдет в день рождения Льва Яшина. Будете как-то особенно мотивировать команду?

— Мы знаем, что 22 октября — это день рождения Яшина. Это особенный день для клуба. Яшин — это легенда. Это человек, который знает, как побеждать. Мы постараемся выложиться на все сто процентов и порадовать наших болельщиков в этот важный день.

— Как вы относитесь к локдауну?

— Мы пока не знаем, как будет выглядеть локдаун в Москве. Очень важно, чтобы мы смогли побороть пандемию. Возможно, подобные меры помогут безболезненно пережить все это.

Матч «Динамо» — «Химки» пройдет завтра, 22 октября, на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.