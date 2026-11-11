«В 2010 году был вариант возглавить ЦСКА». Интервью чемпиона мира-1994 Дунги
Капитан сборной Бразилии на победном ЧМ-1994, бывший главный тренер селесао — о Никите Симоняне, Валерии Карпине, бразильцах в РПЛ и возможном матче легенд двух сборных.
Матч между Россией и Бразилией был бы очень интересным
— Как вам Москва? Вы, наверное, здесь давно не были.
— Великолепно! Я был здесь как турист во время чемпионата мира — 2018.
— Что вы можете сказать о Никите Симоняне, на премии имени которого мы с вами беседуем?
— Он важнейший игрок в истории. Из тех, которые забивают голы и делают разницу. Он бомбардир! Это придает ему величие. Для меня это футболист уровня Рауля или Роналдо. И речь не только об игровых качествах, но еще и о личностных.
— Вы в 1994 году играли на чемпионате мира против России. Помните тот матч?
— Да, было очень жарко — 30 градусов! Мы играли против России, которая плотно нас опекала. На поле мы тогда сошлись с Саленко, с которым я уже встречался ранее, когда выступал за «Фиорентину». Именно с матча против России началось восхождение Бразилии, которая в итоге завоевала Кубок. Помню и Карпина, который сейчас тренирует вашу сборную.
— А что-то знаете о нынешней сборной России? Наша команда ведь давно не играет в официальных турнирах.
— Несмотря на то, что сейчас вашей сборной нелегко, вы пытаетесь что-то построить. И Карпин пробует привить свой характер этой команде. Я помню его также по игре в Испании, где Валерий показывал хороший футбол. Лучший период «Сельты» был именно при нем. В ту эпоху футбол был другим, и поддерживать так долго высокий уровень было очень непросто. А Карпин был одним из тех россиян, кто пробил лед и переехал в Европу.
— А как вы думаете, если бы на поле сейчас встретились сборные России и Бразилии, каким был бы счет?
— Сложно сказать. Матч был бы очень интересным, потому что и Россия, и Бразилия технически похожи. Обе команды любят играть в футбол.
— Мы не ослышались? Россияне и бразильцы, по вашему мнению, технически похожи?
— Я имею в виду, что у вас хватает техничных игроков, которые отдаются футболу.
— Есть ли в таком случае в России кто-то, кто похож по технике на Винисиуса или Неймара?
— У нас даже в Бразилии нет никого, похожего на Неймара (смеется).
— Раз уж заговорили про Винисиуса. Верите в версию, что он ненастоящий?
— Да нет, это все футбольные байки. Просто, когда нет результата на поле, сразу начинаются какие-то сплетни.
Для бразильцев большая гордость, что Россия подчеркнула свою привязанность к Вагнеру
— В Бразилии не так давно начали транслировать матчи РПЛ. Вы видели хотя бы одну встречу?
— Да, я слежу. Много бразильцев играет в чемпионате России. Несмотря на то, что многие наши игроки рассказывают, как здесь холодно и из-за этого условия не очень комфортные, российский футбол, как я уже говорил, очень техничный.
— Дуглас Сантос, выступающий в «Зените», был основным игроком сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. Можно ли судить по его игре о нашей лиге?
— Конечно. С уверенностью можно сказать, что он играет в чемпионате с высоким уровнем футбола. И сам он является сильным защитником. Раз его вызывают в сборную, значит, люди следят за РПЛ, даже несмотря на все отстранения.
— Вы сами в сборную Бразилии вызывали Вагнера и Дуду...
— Еще и Карвалью! Если вы хотели спросить про Вагнера, я знаю, что этот человек, который забил огромное количество голов в России, провел здесь очень хороший период своей карьеры. Все перечисленные игроки открыли двери чемпионата России для бразильцев. Я как тренер сборной приглашал их всех в команду. И тогда, и сейчас футболисты из вашего чемпионата нужны нашей национальной команде.
— Мы знаем о Вагнере как о человеке, который любит потусить. Вы с этим сталкивались во время работы в сборной?
— Знаете, самое важное — понимать, позволяют ли гулянки футболиста давать ему результат на поле. Если игрок плохо играет и не тусит, о чем это говорит? В Бразилии есть выражение: «Я не хочу выдать за него свою дочь, я хочу, чтобы он хорошо играл».
— Алексей Березуцкий рассказывал, что Вагнер как-то вышел на поле нетрезвым и сделал дубль.
— Я с таким не встречался. Он всегда очень профессионально относился к делу. Не знаю, чем он занимался за день до тренировки или игры, но, когда он выходил на поле, максимально отдавался делу и был серьезен.
— Недавно он провел свой прощальный матч в Москве. Видели ли его вы?
— Да, мы следили за этой игрой. Для нас, бразильцев, большая гордость, что Россия так подчеркнула свою привязанность к Вагнеру.
Роналдиньо точно бы приехал в Россию на матч легенд
— Про «Зенит» частенько шутят, говоря, что это клуб не из Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Слышали такое?
— Ха-ха, я согласен! Много бразильцев играло и играет за эту команду в последние годы. Но я бы хотел сказать и про Санкт-Петербург, что это красивейший город! Что касается бразильцев, уверен: они с огромным уважением относятся к клубу, в котором играют, потому что чувствуют теплое отношение к себе здесь и ценят ту атмосферу, которую для них создают.
— Более того, многие бразильцы, выступающие за «Зенит», в последние годы стали получать российское гражданство. Как вы к этому относитесь?
— Положительно. Если человек хочет стать гражданином России, значит, ему хорошо здесь.
— Некоторое время назад появлялась информация о возможном проведении матча между легендами сборной России и Бразилии. Хотели бы вы принять в нем участие в качестве тренера?
— Я слышал что-то об этом. Идея такого матча — признак уважения, которое есть между двумя нашими странами. Российский футбол любят в Бразилии. И присутствие наших игроков в РПЛ только подчеркивает это.
— Кого из бразильских легенд вы бы позвали на такой матч?
— Если пустить такой слух, приехать захотят все.
— Роналдо и Роналдиньо тоже?
— Не знаю, как Роналдо — он много не играет, — а Роналдиньо точно, Ривалдо, Лусио — всем было бы приятно сюда приехать.
— Вас не звали тренировать в Россию?
— Примерно в 2010 году был вариант.
— ЦСКА?
— Да.
— А почему не срослось?
— Мне нужно было быть в Бразилии на тот момент.
— Денег предложили явно много... И даже это не смогло вас убедить?
— Вообще, тогда все футболисты, выступавшие в России, давали только положительные отзывы, но мне было неудобно покидать Бразилию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3