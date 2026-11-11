«В 2010 году был вариант возглавить ЦСКА». Интервью чемпиона мира-1994 Дунги

«СЭ» поговорил с бывшим капитаном сборной Бразилии.

Капитан сборной Бразилии на победном ЧМ-1994, бывший главный тренер селесао — о Никите Симоняне, Валерии Карпине, бразильцах в РПЛ и возможном матче легенд двух сборных.

Матч между Россией и Бразилией был бы очень интересным

— Как вам Москва? Вы, наверное, здесь давно не были.

— Великолепно! Я был здесь как турист во время чемпионата мира — 2018.

— Что вы можете сказать о Никите Симоняне, на премии имени которого мы с вами беседуем?

— Он важнейший игрок в истории. Из тех, которые забивают голы и делают разницу. Он бомбардир! Это придает ему величие. Для меня это футболист уровня Рауля или Роналдо. И речь не только об игровых качествах, но еще и о личностных.

— Вы в 1994 году играли на чемпионате мира против России. Помните тот матч?

— Да, было очень жарко — 30 градусов! Мы играли против России, которая плотно нас опекала. На поле мы тогда сошлись с Саленко, с которым я уже встречался ранее, когда выступал за «Фиорентину». Именно с матча против России началось восхождение Бразилии, которая в итоге завоевала Кубок. Помню и Карпина, который сейчас тренирует вашу сборную.

— А что-то знаете о нынешней сборной России? Наша команда ведь давно не играет в официальных турнирах.

— Несмотря на то, что сейчас вашей сборной нелегко, вы пытаетесь что-то построить. И Карпин пробует привить свой характер этой команде. Я помню его также по игре в Испании, где Валерий показывал хороший футбол. Лучший период «Сельты» был именно при нем. В ту эпоху футбол был другим, и поддерживать так долго высокий уровень было очень непросто. А Карпин был одним из тех россиян, кто пробил лед и переехал в Европу.

— А как вы думаете, если бы на поле сейчас встретились сборные России и Бразилии, каким был бы счет?

— Сложно сказать. Матч был бы очень интересным, потому что и Россия, и Бразилия технически похожи. Обе команды любят играть в футбол.

— Мы не ослышались? Россияне и бразильцы, по вашему мнению, технически похожи?

— Я имею в виду, что у вас хватает техничных игроков, которые отдаются футболу.

— Есть ли в таком случае в России кто-то, кто похож по технике на Винисиуса или Неймара?

— У нас даже в Бразилии нет никого, похожего на Неймара (смеется).

— Раз уж заговорили про Винисиуса. Верите в версию, что он ненастоящий?

— Да нет, это все футбольные байки. Просто, когда нет результата на поле, сразу начинаются какие-то сплетни.

Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для бразильцев большая гордость, что Россия подчеркнула свою привязанность к Вагнеру

— В Бразилии не так давно начали транслировать матчи РПЛ. Вы видели хотя бы одну встречу?

— Да, я слежу. Много бразильцев играет в чемпионате России. Несмотря на то, что многие наши игроки рассказывают, как здесь холодно и из-за этого условия не очень комфортные, российский футбол, как я уже говорил, очень техничный.

— Дуглас Сантос, выступающий в «Зените», был основным игроком сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. Можно ли судить по его игре о нашей лиге?

— Конечно. С уверенностью можно сказать, что он играет в чемпионате с высоким уровнем футбола. И сам он является сильным защитником. Раз его вызывают в сборную, значит, люди следят за РПЛ, даже несмотря на все отстранения.

— Вы сами в сборную Бразилии вызывали Вагнера и Дуду...

— Еще и Карвалью! Если вы хотели спросить про Вагнера, я знаю, что этот человек, который забил огромное количество голов в России, провел здесь очень хороший период своей карьеры. Все перечисленные игроки открыли двери чемпионата России для бразильцев. Я как тренер сборной приглашал их всех в команду. И тогда, и сейчас футболисты из вашего чемпионата нужны нашей национальной команде.

— Мы знаем о Вагнере как о человеке, который любит потусить. Вы с этим сталкивались во время работы в сборной?

— Знаете, самое важное — понимать, позволяют ли гулянки футболиста давать ему результат на поле. Если игрок плохо играет и не тусит, о чем это говорит? В Бразилии есть выражение: «Я не хочу выдать за него свою дочь, я хочу, чтобы он хорошо играл».

— Алексей Березуцкий рассказывал, что Вагнер как-то вышел на поле нетрезвым и сделал дубль.

— Я с таким не встречался. Он всегда очень профессионально относился к делу. Не знаю, чем он занимался за день до тренировки или игры, но, когда он выходил на поле, максимально отдавался делу и был серьезен.

— Недавно он провел свой прощальный матч в Москве. Видели ли его вы?

— Да, мы следили за этой игрой. Для нас, бразильцев, большая гордость, что Россия так подчеркнула свою привязанность к Вагнеру.

Роналдиньо. Фото Global Look Press

Роналдиньо точно бы приехал в Россию на матч легенд

— Про «Зенит» частенько шутят, говоря, что это клуб не из Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Слышали такое?

— Ха-ха, я согласен! Много бразильцев играло и играет за эту команду в последние годы. Но я бы хотел сказать и про Санкт-Петербург, что это красивейший город! Что касается бразильцев, уверен: они с огромным уважением относятся к клубу, в котором играют, потому что чувствуют теплое отношение к себе здесь и ценят ту атмосферу, которую для них создают.

— Более того, многие бразильцы, выступающие за «Зенит», в последние годы стали получать российское гражданство. Как вы к этому относитесь?

— Положительно. Если человек хочет стать гражданином России, значит, ему хорошо здесь.

— Некоторое время назад появлялась информация о возможном проведении матча между легендами сборной России и Бразилии. Хотели бы вы принять в нем участие в качестве тренера?

— Я слышал что-то об этом. Идея такого матча — признак уважения, которое есть между двумя нашими странами. Российский футбол любят в Бразилии. И присутствие наших игроков в РПЛ только подчеркивает это.

— Кого из бразильских легенд вы бы позвали на такой матч?

— Если пустить такой слух, приехать захотят все.

— Роналдо и Роналдиньо тоже?

— Не знаю, как Роналдо — он много не играет, — а Роналдиньо точно, Ривалдо, Лусио — всем было бы приятно сюда приехать.

— Вас не звали тренировать в Россию?

— Примерно в 2010 году был вариант.

— ЦСКА?

— Да.

— А почему не срослось?

— Мне нужно было быть в Бразилии на тот момент.

— Денег предложили явно много... И даже это не смогло вас убедить?

— Вообще, тогда все футболисты, выступавшие в России, давали только положительные отзывы, но мне было неудобно покидать Бразилию.