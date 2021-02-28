Тренер «Динамо» Шварц высказался об игре 17-летнего Захаряна с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре 17-летнего Арсена Захаряна с «Ахматом» (2:1). Хавбек забил гол в конце первого тайма.

— Как оцените дебют Захаряна?

— Он хорошо проявил себя на сборах, интенсивно работал. Я сказал ему еще до игры, что он заслуживает места в составе. Мяч, который он забил, был абсолютно заслужен, который подтверждает его работу. Готов сказать, что он сделал большой шаг в развитии — индивидуальном и командном.

— Он 2003 года рождения. Есть ребята 2004 года рождения на примете?

— Я бы не стал делать акцент на возраст. Да, Захаряну всего 17 лет, но он показывает зрелый футбол. Проявил себя против серьезного соперника, было много единоборств, — сказал Шварц.

(Константин Колмаков)