Детский тренер Дзюбы: «Артем сможет стать тренером, он серьезный малый»

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал желание своего воспитанника стать тренером по окончании игровой карьеры.

«Дзюба хочет попробовать себя в тренерстве? Он сказал, что хочет стать тренером вместе с серьезным тренером. Знаете, о ком идет речь? [О Леониде Слуцком. — прим. «СЭ».] Сразу в «Ротор» и дальше в ЦСКА. И так далее. Шучу. Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером — разные вещи. Тренеры — уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле. Думаю, у него еще есть время об этом подумать. Сезон начнется, и он примет решение», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.