Детский тренер Дзюбы: «Артем сможет стать тренером, он серьезный малый»
Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал желание своего воспитанника стать тренером по окончании игровой карьеры.
«Дзюба хочет попробовать себя в тренерстве? Он сказал, что хочет стать тренером вместе с серьезным тренером. Знаете, о ком идет речь? [О Леониде Слуцком. — прим. «СЭ».] Сразу в «Ротор» и дальше в ЦСКА. И так далее. Шучу. Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером — разные вещи. Тренеры — уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле. Думаю, у него еще есть время об этом подумать. Сезон начнется, и он примет решение», — приводит Sport24 слова Дзюбы.
В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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