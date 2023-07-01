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Детский тренер Дзюбы: «Артем сможет стать тренером, он серьезный малый»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал желание своего воспитанника стать тренером по окончании игровой карьеры.

«Дзюба хочет попробовать себя в тренерстве? Он сказал, что хочет стать тренером вместе с серьезным тренером. Знаете, о ком идет речь? [О Леониде Слуцком. — прим. «СЭ».] Сразу в «Ротор» и дальше в ЦСКА. И так далее. Шучу. Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером — разные вещи. Тренеры — уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле. Думаю, у него еще есть время об этом подумать. Сезон начнется, и он примет решение», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-01-detskiy-trener-dzyuby-artem-smozhet-stat-trenerom-on-ne-shpana-a-seryeznyy-malyy
Артем Дзюба
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