Шунин рассчитывает на вызов в сборную России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России (1:0) признался, что надеется вернуться в национальную команду.

— Скоро объявят состав сборной на матчи с Шотландией и Сан-Марино. Надеетесь на приглашение?

— Конечно, рассчитываю на вызов в сборную и постараюсь сделать все для того, чтобы вернуться в национальную команду. Непростой момент был с травмой, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше.

— В игре «Динамо» снова появилась мысль...

— Не хочу раскрывать всех секретов, но мы очень тщательно разбираем соперников, много времени на тренировках уделяем тактике. Тренерский штаб говорит очень правильные вещи, доходчиво объясняет, что нужно делать. (Дмитрий Гирин)

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