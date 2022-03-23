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Сегодня, 18:33

Шунин рассчитывает, что Шиманьски не покинет «Динамо»

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что полузащитник Себастьян Шиманьски не покинет московский клуб.

— С Шиманьски общались сегодня утром. Очень хочу, чтобы он вернулся. Надеюсь, что так и будет, — заявил Шунин.

Ранее агент футболиста Мариуш Пекарский заявил, что полузащитник в ближайшее время покинет клуб. По информации «СЭ», у «Динамо» пока не было конкретных предложений по трансферу хавбека.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать новые соглашения до 30 июня с зарубежными командами.

Зарубежные клубы имеют право до 7 апреля заявить легионеров Тинькофф РПЛ, не более двух в одну команду. После 30 июня футболисты будут обязаны вернуться в российские клубы.

Антон Шунин
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
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3
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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