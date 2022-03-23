Шунин рассчитывает, что Шиманьски не покинет «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что полузащитник Себастьян Шиманьски не покинет московский клуб.

— С Шиманьски общались сегодня утром. Очень хочу, чтобы он вернулся. Надеюсь, что так и будет, — заявил Шунин.

Ранее агент футболиста Мариуш Пекарский заявил, что полузащитник в ближайшее время покинет клуб. По информации «СЭ», у «Динамо» пока не было конкретных предложений по трансферу хавбека.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать новые соглашения до 30 июня с зарубежными командами.

Зарубежные клубы имеют право до 7 апреля заявить легионеров Тинькофф РПЛ, не более двух в одну команду. После 30 июня футболисты будут обязаны вернуться в российские клубы.