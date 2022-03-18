«Динамо» пока не получало предложений о покупке Шиманьски, но готово их рассмотреть

«Динамо» пока не получало предложений о покупке Шиманьски

По данным «СЭ», на «Динамо» пока не выходили клубы, заинтересованные в переходе Себастиана Шиманьски. В сложившейся ситуации бело-голубые готовы рассмотреть варианты с арендой и последующей продажей 22-летнего полузащитника, однако это должно быть предложение, которое устроило бы и московский клуб, и самого футболиста.

Ранее агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы игрока сообщил, что игрок может покинуть клуб к 7 апреля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА 28 февраля отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами.