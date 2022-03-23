Дмитрий Баринов: «Локомотив» не просил снизить зарплаты»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что московский клуб не просил футболистов пойти на снижение зарплаты.

— «Локомотив» не просил снизить зарплаты. Про другие клубы слышал. У нас все нормально, — подчеркнул Баринов. — Хороших футболистов заберут в Европу и в такой ситуации. Хороший ли я? Да.

— Какая для вас мотивация выигрывать в этом сезоне?

— Постараться быть в призерах, хоть это и тяжело.

«Локомотив» занимает в Тинькофф чемпионате России шестое место с 34 очками. Железнодорожники отстают от идущего третьим ЦСКА на 8 очков.