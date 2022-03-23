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Сегодня, 18:43

Дмитрий Баринов: «Локомотив» не просил снизить зарплаты»

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что московский клуб не просил футболистов пойти на снижение зарплаты.

— «Локомотив» не просил снизить зарплаты. Про другие клубы слышал. У нас все нормально, — подчеркнул Баринов. — Хороших футболистов заберут в Европу и в такой ситуации. Хороший ли я? Да.

— Какая для вас мотивация выигрывать в этом сезоне?

— Постараться быть в призерах, хоть это и тяжело.

«Локомотив» занимает в Тинькофф чемпионате России шестое место с 34 очками. Железнодорожники отстают от идущего третьим ЦСКА на 8 очков.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 1 : 0
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Локомотив

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Краснодар

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 12 1 3
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