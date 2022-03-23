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«Надо исходить из решения ФИФА и УЕФА и наличия возможности оплачивать контракты легионеров». Колосков — о лимите

Колосков прокомментировал новую формулу лимита на легионеров
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новую формулу лимита на легионеров.

«Я был на заседании исполкома. Решение по этому вопросу не было принято. Этот вопрос обсуждался, было много точек зрения. Решили дождаться, что будет дальше. 31 марта будет конгресс ФИФА, а 11 мая — конгресс УЕФА. По итогам этих конгрессов мы соберемся и будем решать, что делать. Нужен ли вообще пересмотр на лимит, учитывая ситуацию в футболе? Если все легионеры вернутся, которые приостановили свою деятельность в российских клубах, это одна ситуация. Нужно дождаться мая и тогда уже решать. Много факторов, которые влияют на решение по этому вопросу. Надо исходить из двух позиций — решения ФИФА и УЕФА и наличия возможности оплачивать контракты легионеров», — сказал Колосков «СЭ».
Ранее РФС сформировал и одобрил для предоставления в Министерство спорта РФ новую формулу лимита на легионеров, согласно которой клубы смогут включать в заявку не более 13 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 8 иностранцев. Также команды будут обязаны включать в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

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