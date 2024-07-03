Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Голкипер Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после своего ухода из команды, сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Дорогие динамовцы. Сегодня наступил тот день, когда я говорю до свидания. С семи лет я в одном клубе всю жизнь. Уже на протяжении 30 лет я играл за наш великий клуб. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы поддерживали нас в разные времена: и когда мы выигрывали, и когда проигрывали», — передает слова Шунина пресс-служба команды.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение 37-летнему Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры
Источник: https://t.me/fcdynamo/23889
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