Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может забить около 15 голов в следующем сезоне

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в сезоне-2024/25.

«Сколько Роналдо забьет в новом сезоне? Мне бы хотелось, чтобы было около 15 голов. Но я не очень люблю говорить о цифрах», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в «Ростов» из «Левски» в январе этого года. Вингер провел за ростовчан 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.