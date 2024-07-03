Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может забить около 15 голов в следующем сезоне
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в сезоне-2024/25.
«Сколько Роналдо забьет в новом сезоне? Мне бы хотелось, чтобы было около 15 голов. Но я не очень люблю говорить о цифрах», — цитирует агента «РБ Спорт».
23-летний бразилец перешел в «Ростов» из «Левски» в январе этого года. Вингер провел за ростовчан 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
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