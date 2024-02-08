Шпинев предлагал Джикии сформировать российский костяк, чтобы иметь более выгодные позиции в глазах Абаскаля

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии рассказал, что посоветовал игроку в ситуации с потерей места в стартовом составе красно-белых.

Агент, слова которого приводит «РБК Спорт», признался, что предлагал Джикии сформировать вокруг себя российский костяк, чтобы иметь более выгодные позиции в глазах главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает», — сказал Шпинев.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.