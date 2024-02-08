Глебов заявил, что Джикия пригодился бы «Ростову»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о несостоявшемся переходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что футболист мог перейти в ростовскую команду.

«Джикия — опытный футболист, хороший. Я думаю, что он пригодился бы [«Ростову»]», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года. 7 февраля турецкие СМИ сообщили, что защитником интересуется «Трабзонспор».