Глебов заявил, что Джикия пригодился бы «Ростову»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о несостоявшемся переходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что футболист мог перейти в ростовскую команду.
«Джикия — опытный футболист, хороший. Я думаю, что он пригодился бы [«Ростову»]», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.
В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года. 7 февраля турецкие СМИ сообщили, что защитником интересуется «Трабзонспор».
Источник: РБ Спорт
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