Минское «Динамо» арендовало форварда «Спартака» Мелешина

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин на правах аренды перешел в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Арендное соглашение рассчитано до следующей зимы. В нем не предусмотрена возможность выкупа. Кроме того, «Спартак» сможет летом досрочно завершить аренду игрока.

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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