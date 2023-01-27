Шмарко считает Джикию лучшим защитником РПЛ

Бывший защитник «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко считает защитника «Спартака» Георгия Джикию лучшим на своей позиции среди российских игроков.

— Кого вы выделите из российских защитников?

— Джикию.

— За счет чего?

— Бойцовские качестве, мужской характер, неуступчивость в каждом моменте, ответственность. Не зря он капитан «Спартака», — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».

29-летний Джикия провел 21 матч в составе «Спартака» и отметился двумя результативными передачами.