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Сегодня, 15:03

Сиссе заявил, что у него не было опасений перед переездом в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе заявил об отсутствии опасений при переезде в Россию, а также выразил понимание того, что на юге страны временно закрыто авиасообщение на фоне ситуации в Украине.

«Опасений приезжать сейчас в Россию вовсе не было. Перед подписанием я поговорил со своим другом Франсуа Камано, и он сказал мне, что нет никаких проблем. Моя семья и друзья не были против, и это только укрепило уверенность в моем выборе. Мне объяснили, почему на матч с «Ростовом» мы ехали на поезде. Поскольку это очень близко к Украине, все аэропорты там закрыты. Я это понимал, мне все объяснили. Мы не могли пролететь там, нам пришлось ехать на поезде. Никаких проблем. Мне понравилось ездить на поезде. Это здорово. Без проблем и очень удобно. В любом случае через месяц мы снова играем с «Ростовом» в Кубке, так что придется снова ехать на поезде», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе играет в составе «Урала» с сентября 2022 года. В активе хавбека 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-urala-sisse-ya-ponimal-pochemu-my-ezdili-v-rostov-na-poezde-eto-ochen-blizko-k-ukraine-223085/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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25%

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Ф1(-1.5)

22%

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18%

1.86

обе забьют - да

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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