Шишкин рассказал об интересе из Турции

Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин признался, что с ним связывались агенты из Турции. 32-летний футболист готов рассмотреть предложения из-за границы.

– Не рассматриваете вариант сыграть за рубежом?

– Со мной связывались агенты из Турции. Если будут конкретные предложения, естественно, я готов рассмотреть.

– Сколько еще планируете выступать?

– Сейчас чувствую себя великолепно, здоровье еще позволяет выходить на поле.

– Вы хотите продолжить карьеру в теплом городе у моря или без разницы?

– Приоритет – играть в футбол. Все зависит от конкретного предложения. У меня есть семья, дети, и на них тоже буду ориентироваться. (Арман Мкртчян)

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